شاهد بالفيديو: مدير عام وزارة التربية بالخرطوم يضيق صدره باسئلة مذيع ويغلق الخط في وجهه على الهواء

الخرطوم: السوداني

أغلق مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الهاتف في وجه الاعلامي عمار شيلا، أثناء حواره معه ببرنامج كالآتي على قناة النيل الأزرق، حول موعد امتحانات الأساس المؤجلة لأبناء المغتربين بالخارج.

وضاق صدر مدير التعليم الاستاذ “محمد إبراهيم”، من أسئلة المذيع وتفنيده لمبررات التأجيل التي ساقها، حتى فوجىء بإغلاقه للخط في وجهه على الهواء قائلاً له: (انت داير تتلولو ساكت).

وعقب “شيلا” على تصرف المدير بقوله: (دا محمد ابراهيم مدير عام وزارة التعليم بولاية الخرطوم، دا المسؤول عن السودانيين القاعدين بره، للاسف اغلق الخط وانت عايز تتلولو، ماعندو طاقة او اخلاق او بال مجرد أن يتحمل سؤال عادي عن حال سودانيين موجودين بالخارج).

وختم “شيلا” قائلاً : (امتحاناتكم دي لو مسؤول عنها الزول دا الله يكون في عونكم).