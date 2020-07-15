مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

الخرطوم: السوداني

ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري، اجتماع مجلس الأمن والدفاع، حيث اطلع الاجتماع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد، وأمن على دستورية ومشروعية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير السلمي.

واتخذ المجلس، حزمة من التدابير والمعالجات التي تستصحب تعزيز الأمن وتوفير الحماية مع ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بجميع الولايات، وشكل آلية تنفيذية مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات، فضلاً عن تعزيز ودعم وتقوية دور منظومة الأجهزة العدلية والامنية لتنفيذ سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاسراع في تطبيق خطة حماية المدنيين على الأرض وتحقيق السلام وتنفيذ برامج سياسية واقتصادية وادارية ومجتمعية وثقافية على مختلف مستويات الحكم المحلي والولائي والاتحادي لرتق النسيج الاجتماعي.

ووجه الاجتماع بضرورة الاهتمام بالأمن البيئي والحفاظ على الموارد الغابية في ظل وجود مهددات حقيقية تستنزف هذا القطاع مع اتخاذ التدابير القانونية لحماية الغطاء الغابي والنباتي بالبلاد.