مُكافحة المُخدّرات تضبط شبكة إجرامية تنشط في تهريب “البنقو”

الخرطوم: السوداني

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر شبكة إجرامية تُهرِّب “البنقو” من ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم.

وأوقعت مكافحة المخدرات بالشبكة في منطقة الشوال بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض، كما اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض المقدم شرطة مكي أبو حراز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن الضبطية جاءت على خلفية توافر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تعمل على تهريب البنقو من ولاية جنوب دارفور إلى ولاية الخرطوم عبر شاحنات نقل البضائع.