تسيير رحلات القطار المحلي في الخرطوم غداً

الخرطوم: السوداني

أعلن المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات في ولاية الخرطوم حاتم أبو قرون يوم الأربعاء، مُعاودة تسيير رحلات القطار المحلي للولاية ابتداءً من غدٍ الخميس.

وبحث اجتماع بين مدير الوزارة ومدير عام السكة حديد، ترتيبات التشغيل وتذليل كل العقبات التي تعترضه، وذكر أبو قورن أن مُعاودة التشغيل جاءت وفق مُوجّهات اللجنة الوزارية العليا لحل ضائقة المُواصلات المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك, وبرئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي ووالي ولاية الخرطوم المُكلّف د. يوسف آدم الضي وذلك عقب التوقُّف الذي تم للرحلات أثناء جائحة كورونا، وأكّد اكتمال كافة الترتيبات مع هيئة السكة حديد لبدء التشغيل مع الالتزام الصّارم بالمُوجّهات الصحية من التباعُد في المقاعد وتعقيم القطارات.

من جانبه، قال مدير مشروع القطار المهندس حسن النورابي، إنّ جدول للرحلات سيكون, الخميس 16 يوليو، رحلتان بالمساء للخط الشمالى حتى الكدرو، الأولى عند الساعة الثالثة م، والثانية عند الساعة الرابعة، على أن تبدأ رحلة الخط الجنوبي حتى الشجرة عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وستتوالى للرحلات تباعاً من يوم الأحد 19 يوليو 2020 للخط الشمالي من الكدرو للخرطوم الساعة السابعة صباحاً رحلة أولى والساعة الثامنة والنصف صباحاً للرحلة الثانية.. والخط الجنوبي من الشجرة للخرطوم ستكون عند الساعة السابعة صباحاً, وأضاف أن عدد الرحلات سيتضاعف وفق كثافة عدد الركاب.