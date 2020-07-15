شاهد صور أقمار صناعية أظهرت بدء ملء خزان «سد النهضة» قبل إعلان إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

التقطت الأقمار الصناعية، يوم الثلاثاء، صورا جديدة لخزان سد النهضة الإثيوبي، الذي تختلف مصر وإثيوبيا حتى الآن حول طريقه ملئه وتشغيله.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن “صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء”، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، نشرت وكالة “رويترز”، صورا غير مسبوقة عبر الأقمار الصناعية تظهر “سد النهضة” الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا، قبل الاعلان الاثيوبي.

وأكد وزير الرى الإثيوبى، أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة، مما يعنى أن إثيوبيا قد بدأت بالفعل فى ملء سد النهضة.

وقال مسؤول سوداني، الأربعاء، وفق الأناضول إن مستوى مياه النيل الأزرق، الذي يشيد عليه “سد النهضة” الإثيوبي، شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن وزير المياه الإثيوبي قبل ساعات بدء ملء سد النهضة، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي الإثيوبي.

وأعلنت مصر أن ردها على الإعلان الإثيوبي “سيكون سياسيا”، وقالت إنها طلبت من الحكومة الإثيوبية “إيضاحا عاجلا” .

ورفض السودان أي إجراء أحادي بخصوص سد النهضة.

ويأتي الإعلان الإثيوبي بعد تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسوان، التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي.