في موقف «أبوي حاني» شاهد ماذا فعل أب سوداني مع ابنته عقب عودتها من الامتحان

الخرطوم: محمد الطاهر

وثق مقطع فيديو مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، موقف «أبوي حاني»، التقطه ابن لوالده عند دخوله منزلهم بشكل مفاجىء.

و وجد أباه « يَهُبَّ الهواء » على شقيقته الصغرى مستعيناً بقطعة قماش، محركاً يده لوقت طويل دون ملل، وذلك عقب عودتها مرهقة من امتحان شهادة الأساس، وقد خلدت للنوم هامدة في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

ولاقى المقطع تفاعلا مؤثرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشره الابن على حسابه، وجاءت التعليقات معبرة كان أبلغها من أورد قول الله تعالى : (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وولايات السودان، أزمة كهرباء حادة تستمر لأكثر من 10 ساعات في اليوم، تضرر منها بشكل كبير تلاميذ الأساس الذين يجلسون لامتحانات الشهادة هذه الأيام.