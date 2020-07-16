قلق وتوتر من قطوعات الكهرباء.. طلاب الاساس الاستذكار ما بين الاندية وأعمدة الانارة



الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

عبر عدد من طلاب الصف الثامن الذين جلسوا لأداء امتحانات الأساس عن قلقهم وتوترهم من قطوعات الكهرباء التي لن تمكنهم من مراجعة دروسهم،مشيرين الى مدى قلقهم وتوترهم من تلك القطوعات التي لن تمنحهم ساعات أطول للاستذكار.

اللجوء للآخرين..

من جانبهم أكد عدد من الطلاب بمدرسة بلال بن رباح أنهم يعانون من قطوعات الكهرباء في احيائهم الأمر الذي جعلهم يلجأون لاستذكار دروسهم مع زملائهم الذين لا تشملهم القطاعات في ذلك اليوم، مطالبين الجهات المسؤولة بتوفير التيار الكهربائي خلال تلك الفترة.

توتر وقلق..

فيما قالت الطالبة غيداء موسى انها بسبب قطوعات الكهرباء تستذكر دروسها خلال الفترة الصباحية أو المسائية التي يكون فيها التيار الكهربائي متوافرا الأمر الذي يضطرها لزيادة عدد ساعات المراجعة لكسب الوقت، موضحة بأنها قلقة من القطوعات التي قد تكون سببا في تراجع ادائها .

أعمدة الإنارة..

الطالب جمال فضل الله قال :(ظللت أراجع دروسي من خلال كشاف الهاتف وأحيانا لمبة الشحن وأحيانا اخرى ألجأ وزملائي بالمراجعة تحت أحد اعمدة الانارة بالحي المتاخم لنا حين يكون التيار متوافراً.

مولد كهربائي..

مجموعة من الطلاب بمنطقة الدروشاب أكدوا بأنهم مع بداية الامتحانات اصبحوا يراجعون دروسهم خلال الفترة المسائية في نادي الحي نسبة لتوافر مولد كهربائي تبرع أحد رجال الحي بتزويده بالوقود حتي انتهاء فترة الامتحانات.