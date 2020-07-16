تطبيقات التاكسي .. تراجع طلبات المشاوير لزيادة التعرفة

الخرطوم: نزار عباس

عبر عدد كبير من سائقي تطبيقات التاكسي عن قلقهم من تراجع الطلب على الخدمة بعد أن رفعت شركة ترحال قيمة المشاوير بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على قطع الغيار والوقود.

وكشفت جولة ميدانية لـ”السوداني” عن لجوء أصحاب المركبات التي تعمل في تطبيقات التاكسي الى خطوط المواصلات العامة للعمل.

وقال أحمد عبدالرحمن احد سائقي سيارات الاجرة “ترحال” ان الطلب على المشاوير قليل ويكاد ينعدم واضاف احمد ان هناك التزامات تجعلهم يفكرون في هجرة مهنة سيارات الاجرة اهمها زيادة الايجار الشهري للسيارة وارتفاع تكاليف الوقود وتضاعف ثمن الاسبيرات كل تلك العوامل جعلتهم يفكرون في هجرة المهنة.

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جمال عباس احد سائقي ترحال اكد قلة الطلب على التطبيق بسبب ارتفاع نسبة تعرفة المشاوير واصبح الركاب يفضلون المركبات الخاصة في خطوط المواصلات

لذلك اغلب سائقي ترحال انتقلوا للعمل في خطوط المواصلات وسعر تعرفة الراكب تتراوح مابين (100 الى 200) جنيه حسب المسافة ولعل هذا الحل هو انسب للمواطن لعدم قدرتهم على دفع الأجرة كاملة .

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من جانبه ذكر الموظف فوزي كمال ان اغلب المواطنين الذين يلجأون لطلب الترحالات عبر تطبيق ترحال هم من الطبقة المتوسطة ودخلهم يسمح لهم بطلب رحلات خاصة ولكن الآن مع ارتفاع الأسعار في الاسواق اصبحت الاولية لشراء احتياجات الاسرة وبدلا من طلب ترحالات خاصة عالية الاجرة فضلوا اللجوء إلى سيارات الاجرة التي تعمل في خطوط المواصلات فهي أقل تكلفة وتؤدي غرضها.

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في ذات السياق أكد مصدر من داخل شركة ترحال فضل حجب اسمه ان الطلب على الترحلات عبر التطبيق تقلص بنسبة كبيرة جدا بسبب ارتفاع تكاليف الرحلات بنسبة 100% الامر الذي جعل المسؤولين في شركات التطبيق يفكرون في حلول بديلة لكسب ثقة العملاء مرة اخرى وعلق على تحول عدد كبير من السيارات الخاصة للعمل في خطوط المواصلات بأنهم مجبورون لعدم وجود طلبات على التطبيق.