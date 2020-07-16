المريخ يرفع من نسق التحضيرات تأهباً لإكمال الموسم

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ في السابعة من صباح أمس الأربعاء مرانا ساخنا بملعب سلاح المهندسين بأمدرمان بحضور “22” لاعبا، وقد أشرف على قيادة المران المعد البدني الألماني توماس مويير الذي قال عقب مران أمس ان تدريباته البدنية للاعبين تقوم على التركيز العالي وخفة الحركة إضافة للسرعات للتقليل من الإجهاد مبينا ان جميع اللاعبين يتدربون بجدية كبيرة مشيدا بالروح الانضباطية العالية للاعبين كما أكد مويير أنهم في الجهاز الفني فخورون بعناصر الشباب مبينا انه يحب هذا النمط الألماني من الانضباط، ومن المنتظر أن يواصل الفريق تدريباته بملعب سلاح المهندسين في السابعة من صبيحة اليوم الخميس.