اللجنة المنظمة تتجاهل قرار شداد وتسلم مقترحات الدوري للأمانة العامة

تجاهلت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، توجيهات رئيس الاتحاد د. كمال شداد بلعب الدوري السوداني بنظام مجموعتين.

واعتبرت اللجنة أنه ليس من حق رئيس الاتحاد التدخل في عمل لجنة المسابقات بنص النظام الأساسي وسلمت اللجنة أمس “الأربعاء”، مذكرة عاجلة إلى الأمين العام للاتحاد د. حسن أبو جبل احتوت على ثلاثة مقترحات لإكمال الدوري الممتاز.

وتضمن المقترح الأول إكمال الموسم الرياضي بنفس الطريقة التي بدأ بها الدوري، والمقترح الثاني أن يستكمل بواسطة التجمع في ثلاث مدن بنفس النظام “ذهاب وإياب”.

فيما وضعت اللجنة مقترح رئيس الاتحاد ثالثاً بان تقسم الفرق إلى مجموعتين وطلبت اللجنة من الأمين العام الدعوة إلى اجتماع مجلس إدارة طارئ لحسم شكل استكمال الموسم بواسطة مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتوترت الأجواء بشكل عاصف بين رئيس الاتحاد د. كمال شداد وبعض مؤيديه واللجنة المنظمة للمسابقات ومؤيديها.