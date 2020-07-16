إثيوبيا تبلغ السودان بعدم بدء ملء سد النهضة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن نظيرتها الإثيوبية أبلغتها بعدم بدء الملء الأول لبحيرة سد النهضة، وذلك في أعقاب نشر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى بدء عملية الملء.

وأكدت وزارة الري، الأربعاء، نقص كميات المياه الواردة من النيل الأزرق مما يُشير إلى أن إثيوبيا رفعت بوابات السد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تحصلت عليه(السوداني)، إن الخارجية الإثيوبية أبلغتها عدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، وأوضحت أنّ وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.

جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين بالقائم بالأعمال الإثيوبي السيد مكونن قوساييي تيبا صباح اليوم 16/7/2020م.

وقال القائم بالأعمال الإثيوبي، إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبةً لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمّعت بشكل طبيعي في بحيرة السدّ. كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية، التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءاتٍ أحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص الذى يقع على مسافةٍ قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.