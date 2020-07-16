الخرطوم : السوداني

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل من ضبط “627” أسطوانة “غاز طبخ” في طريقها لمناطق التعدين التقليدي، وقال الرائد معتز أحمد ناصر مدير إدارة الشرطة الأمنية بالولاية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ، إن خلفية البلاغات تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب “غاز الطبخ” من ولاية الخرطوم إلى ولاية نهر النيل ليباع بالسوق الأسود ويستخدمه المعدنون في تفجير الصخور والمناجم ، مضيفا أن القوة نصبت كمين بمنطقة “العكد” أسفر عن ضبط “362” إسطوانة غاز من مختلف الشركات .

وأضاف الرائد معتز عن تحرك فريق اخر بناءا علي معلومات دقيقة عن نشاط لشبكة تهرب “غاز الطبخ” بالحصول عليه وترحيله من ولاية الخرطوم إلي مناطق التعدين تم نصب كمين في ساعة متأخرة من الليل خارج مدينة عطبرة وتم ضبط عربة محملة بـ”185″ إسطوانة .

وتمكن فريق ثالث من الشرطة الأمنية تمكن من الإيقاع بمتهم ثالث أثر معلومات عن مركبة نقل محملة بـ”80″ إسطوانة غاز تحاول التسلل الي مناطق التعدين.

تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين بدائرة الإختصاص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.