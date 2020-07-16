القبض على سيدة وشاب دون العشرين بحوزتهم “18” كيلو من مخدر الشاشمني

الخرطوم : السوداني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم “الخميس” من ضبط “18” كيلو من مخدر الشاشمني.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ، إن خلفية البلاغ تعود إلى توفر معلومات لإدارته بولاية القضارف عن نشاط لسيدة وبرفقتها شاب دون العشرين في تهريب مخدر نبات الشاشمني إلى ولاية الخرطوم عبر الحافلات الصغيرة وتمكن فريق من الشرطة نصب كمين محكم بنقطة تفتيش “المقرح” أسفر عن تفتيش حافلة ركاب متجهة الي ولاية الجزيرة ، وتم العثور علي شنطة بداخلها “18” كيلو نبات الشاشمني المخدر ملفوف بمادة بلاستيكية . وإتخذت الشرطة إجراءات بلاغ في مواجهتهما.