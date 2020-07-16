رحلات القطار المحلي لولاية الخرطوم تعاود العمل

الخرطوم : السوداني

دشن اليوم “الخميس” مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس / حاتم ابوقرون أولي رحلات القطار المحلي لولاية الخرطوم ، بعد توفق خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة “كورونا” بالتنسيق مع هيئة سكة حديد السودان.

و أمن أبو قرون علي إستمرار رحلات القطارات إعتبارا من اليوم في الإتجاهين الخرطوم جنوب قطار الشجرة والخرطوم بحري قطار الكدرو ، علي أن تكون هنالك رحلتين في الفترة المسائية والصباحية لتخفيف ضائقة المواصلات علي المواطنين .

كما شدد علي أهمية تعقيم القطارات والركاب من أجل الإجراءات الإحترازية وحفاظا علي سلامة المواطنين.