الخرطوم: السوداني

تمكنت دائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط تانكر وقود معبأ بزيت طعام غير مطابق للمواصفات حمولة “7” اطنان.

وقال مدير فرعية محلية أمبدة الرائد كمال العالم، إن خلفية البلاغ تعود لتوافر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرِّب زيت طعام غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية التي تسمح باستخدامه للطعام، وبمراقبة حركة المركبة وأثناء تفريغ حمولتها تمت مداهمتها وتوقيف السائق وإخضاعه للتحري، واعترف بأن التصديق يخص تحميل وقود من مدينة بورتسودان الى ولاية الخرطوم وتم التلاعب به وتعبئة التانكر بزيت الطعام “أولين” وتتم عملية خلطه بزيت الفول المعروف لمنع التجمد وتغيير بعض الخواص.

واتخذت الشرطة، الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين.