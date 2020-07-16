وفاة وإصابة “12” شخصاً إثر اصطدام مركبتين بالطريق القومي سنار

الخرطوم: السوداني

لقي شخصان مصرعهما وإصابة عشرة آخرين إثر اصطدام شاحنة نقل “دفار” بحافلة ركاب “نيسان”.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع عندما كان السائق البالغ من العمر “32” عاماً يقود عربة دفار “جامبو” من اتجاه الشمال إلى الجنوب وذلك بالقرب من منطقة “دار عقيل” ودخل بمسار الحافلة العاملة في نقل الركاب خط “ليونة سنجة” قادمة من طريق فرعي محاولاً عبور الطريق القومي، مما أدى إلى اصطدام المركبتين ووفاة سيدتين في الحال وإصابة “10” أشخاص بالاذي الجسيم، تم نقل الجثمانين وإسعاف المصابين بدوريات المرور السريع للمستشفى، واتخذت الشرطة، الإجراءات القانونية اللازمة.