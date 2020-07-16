يُواجهون تُهم الانقلاب وإعدام ضباط رمضان.. مثول البشير وبكري وعلي عثمان والجاز أمام القضاء بالثلاثاء
الخرطوم: السوداني
أفادت مصادر مطلعة (السوداني)، أن رئيسة القضاء، شكّلت محكمة خاصة مكونة من (3) قضاة، لمحاكمة رموز النظام السابق بتُهم تدبير انقلاب عام 1989 وإعدام 28 من ضباط القوات المسلحة بعد محاولة انقلابية قاموا بها في رمضان عام 1990م.
وطبقاً للمصادر، ستنعقد المحكمة في مقر “معهد التدريب القضائي” بالخرطوم في يوم الثلاثاء المقبل، وأكدت مثول الرئيس المعزول المشير عمر البشير ونائبيه السابقين الفريق أول ركن بكرى حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، بجانب عدد من العسكريين والمدنيين بينهم د. عوض أحمد الجاز، وقالت المصادر إن محاكمة رموز النظام السابق ستكون مفتوحة وبحضور أجهزة الإعلام والصحافة.