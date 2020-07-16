الخارجية تؤكد وقوفها مع السعودية وتُدين الاعتداءات الحوثية المتكررة عليها

- الخرطوم: السوداني
جددت وزارة خارجية السودان، استنكارها للقصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف المليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم:
“لقد وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل”.
وأضاف البيان: “عليه يطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية، ويدعو جميع الأطراف للعودة للمفاوضات السياسية للتوصل الى الحل السياسي الشامل”.
وعبّرت الخارجية عن إدانتها لهذه الانتهاكات، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.