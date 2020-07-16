شاهد القيادية بالجمهوري «أسماء محمود طه» تحذر من إقرار التشريعات الإسلامية في الدستور السوداني و رفض العلمانية

الخرطوم: السوداني

دعت القيادية بالحزب الجمهوري في السودان “أسماء محمود محمد طه”، الشباب والثوار والكنداكات إلى رفض أي مصدر للتشريع قائم على الدين، والانتباه والحذر من اقرار التشريعات الاسلامية في الدستور السوداني و رفض العلمانية.

وقالت “أسماء” خلال مداخلة لها بملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي، ان الدستور ليس بأغلبية السودانيين المسلمين، وانما حق لكل مواطن، ولايمكن إجهاض حقوق الاقليات على أساس أغلبية تصوت ضدها.

ونوهت إلى أن المؤتمر الدستوري حال قيامه سيكون بمنهج بعيد عن اعتبار الأغلبية المسلمة في السودان.

ودعت إلى الانتباه والحذر من حشد المصلين بالمساجد في هتافات للمطالبة بالشريعة ورفض العلمانية، وأن يتم التصويت بذلك واقرار القوانين الإسلامية، مشددة على ذلك بقولها: (الناس تكون عينها مفتوحة).