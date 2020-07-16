شاهد بالفيديو .. القيادية «مريم الصادق»: طريقة تعامل طاقم مكتب «حمدوك» لن تساعده في إنجاز مهامه

الخرطوم: السوداني

قالت القيادية د. مريم الصادق المهدي، أن الطريقة التي يدير بها طاقم مكتب رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك في التعامل مع القوى السياسية وعلى رأسها حزب الامة القومي، لن تساعد رئيس الوزراء في انجاز مهامه، جاء ذلك خلال بث اعلامي لصفحة الحزب بـ فيس بوك.

واضافت أننا لو قررنا في أجهزة الحزب عدم المشاركة في الحكومة لن نتخلى عن مسؤوليتنا في دعم هذه الحكومة كحاضنة سياسية ضمن قوى الحرية والتغيير.

وكشفت “مريم” ان مرد التعديل الوزاري، الذي تم لحدوث اشكاليات في الأداء.

ومدحت “مريم” رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك واصفة إياه بأنه مواطن سوداني شريف يتمتع بوعي سياسي كبير، وبجانب علمه الاقتصادي اشتغل كثيرا في المسائل السياسية ويعلم دور الاحزاب السياسية، لذا طلب من الاحزاب تسمية الولاة لأنه يتكىء على حاضنته السياسية.