ميسي: برشلونة أصبح سيئا وغريبا.. وريال مدريد استحق الفوز بلقب الليجا

برشلونة: وكالات

عبر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، عن حزن الشديد بعد خسارة الفريق الكتالوني أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الخميس، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” في الموسم الجارى 2019-2020، ليهدى الفريق الكتالوني اللقب رسميًا لغريمه التقليدي ريال مدريد الذي فاز في نفس التوقيت على فياريال بهدفين مقابل هدف.

وقال ميسي فى تصريحاته عقب المباراة: “مباراة اليوم تلخص حال الفريق طوال الموسم، اليوم ظهرنا كفريق ضعيف.. الفرق أصبحت تفوز علينا فقط لإنهم يملكون طاقة أكثر مننا، علينا إنتقاد نفسنا، نحن برشلونة ونحن مطالبين للفوز بكل مباراة مهما كانت الظروف لم نتوقع أن ننهى الموسم بهذه الطريقة”.

وأضاف ميسى: “منذ شهر يناير وكل شىء يحصل بالنادى غريب وسيئ.. جماهيرنا بدأت تفقد صبرها لأننا لم نمنحها ما تستحق، وهذا من حقهم مدريد فازوا بجميع مبارياتهم بعد الحجر، لقد استحقوا ذلك”.

وأكمل النجم الأرجنتينى قائلاً: “لكي نقوم بالمنافسة فى دورى الأبطال علينا أن نغير العديد من الأمور، اذا لم نتغير سوف نخسر أمام نابولى أيضًا”.

وواصل ميسي قائلاً: “بعد روما ، ثم ليفربول.. الجمهور بدأ ينفد صبره.. معهم حق لإننا لم نعوضهم.. قلت سابقا بهذا الفريق لم نحقق دورى الأبطال وقالوا بلا نستطيع.. نحن لم نحقق الدورى حتى”.