بالصورة: دموع عضو مجلس السيادة «التعايشي» تلفت انتباه رواد التواصل

الخرطوم: السوداني

لفتت صورة لعضو مجلس السيادة الانتقالي « محمد حسن التعايشي» الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يذرف الدموع بفندق السلام روتانا بالخرطوم، عقب تأجيل الجبهة الثورية للتوقيع على اتفاق السلام.

وعلقت “أمل أحمد تبيدي”: عندما رفضت الجبهة الثورية التوقيع في الخرطوم ذرف محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الدموع لا أدري هل هي دموع ندم علي ضياع فترة زمنية في التفاوض او انه لم يتوقع أن فرحة التوقيع تم قتلها بسلاح التعنت و المزيدات السياسية.

واضافت “تبيدي” بعد سقوط النظام توقع البعض عودة حركات الكفاح المسلح للخرطوم والدخول في حوار ينتهي سريعا ويلتفت الناس الي الشروع في البناء والنهضة عبر آليات تقود الي دعم كافة المشاريع التنموية وعودة النازحين واللاجئين …. الخ.

وزادت متسائلة : متي تسقط الأنا من أجل بناء الوطن؟، متي يتوقف نزيف الدم وينعم انسان دارفور وغيرها من المناطق بالأمن والاستقرار؟، متي تتوقف دموع أطفال ونساء بلادي؟.

وختمت بقولها: كلما اتعمق في واقعنا اتأكد بأن الله أبتلانا بساسة لا يعرفون قيمة الإنسان ولا حب الوطن.