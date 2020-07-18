تفاصيل فاجعة وفاة شاب سوداني إثر تلقيه طعنة غادرة في العنق

الخرطوم: السوداني

توفي الشاب السوداني “بكري الشيخ”، إثر تلقيه طعنة غادرة سددها له أحد اللصوص أثناء محاولته استعادة هاتف فتاة منه.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب (شاهد عيان) إلى أن الفقيد ومجموعة من شباب الحي بمنطقة الجريف غرب بالعاصمة السودانية الخرطوم، سمعوا صراخ فتاة يوم أمس الجمعة، حوالي التاسعة صباحا فهبوا جميعا لنجدتها.

في أثناء ذلك وجدوا اثنين من اللصوص يستقلان دراجة نارية قام أحدهم بخطف هاتف الفتاة، وغادرا بسرعة.

لحق بهم على الفور “بكري”، واستطاع إنزال احدهم من الدراجة، فيما هرب قائدها، وبدأ بتثبيت اللص الا أن الأخير، عاجله بطعنة غادرة من سكين استلها من بين ملابسه، وقام بغرزها في عنقه، نقل على إثرها المستشفى ليفارق الحياة عند وصوله.

وتم القبض على المجرم الأول وتسليمه لقسم شرطة الرياض، وأدلى بإعترافات أولية بأنهما من منطقة “مايو “ جنوبي الخرطوم، بعدها هرع أفراد المباحث للقبض على المتهم الثاني، فيما تم مواراة جثمان الفقيد في موكب مهيب إلى مقابر “الشيطة” بالجريف.