إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

دنقلا: السوداني

أصدر الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية، عبد القادر محمد سعيد، عددا من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا بالولاية.

وشملت القرارات إغلاق حدود الولاية إغلاقا كاملا اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة خمسة أيام، وإلغاء كافة تصاريح المرور إلا للحالات الطارئة.

وشمل القرار بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إغلاق الأسواق بمحلية دنقلا لمدة خمسة أيام ومنح العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام باستثناء عمال الطوارئ بالكهرباء والمياه والنفايات والكوادر الطبية والبنوك والزكاة والإذاعة والتلفزيون وغرفة الطوارئ بالأمانة العامة لحكومة الولاية، فيما تم منع الحركة والتنقل بين المحليات إلا للحالات المرضية الطارئة لمدة خمسة أيام.

وتشمل القرارات أيضاً الاستمرار بالموجهات السابقة المتعلقة بحظر التجوال واستمرار عمل محطات الوقود وإغلاق أسواق التعدين بالولاية الشمالية.