الارصاد الجوية تحذر من نشاط رياح وسحب رعدية في 7 ولايات بالسودان

الخرطوم: السوداني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان من انتشارٍ للسحب الرعدية ونشاط للرياح في سبع ولايات.

وقالت الهيئة بحسب الموقع الرسمي اليوم”السبت”، تم رصد سحب رعدية في ولايات كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، الجزيرة، والأجزاء الحدودية الشرقية والجنوبية من ولاية الخرطوم.

كما اوردت الهيئة عن رصد سحب رعدية على الحدود الإثيوبية من المتوقع أن تتحرك هذه السحب نحو ولايتي (النيل الازرق و سنار).

وتتسبب في هطول أمطار في أجزاء متفرقة من تلك الولايات مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفه.

وتوقعت الهيئة بحسب بيانها هطول أمطار في أجزاء متفرقة في تلك الولايات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفة.

ونوهت المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة.