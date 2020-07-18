شاهد بالصورة: في لفتة انسانية طيبة .. رجل شرطة سوداني يتطوع بحمل تلميذ مُصاب إلى قاعة الإمتحان

الخرطوم: السوداني

وتتوالى مبادرات أفراد الشرطة السودانية الطيبة، بروحهم السمحة تجاه التلاميذ الممتحنين لشهادة الاساس بولاية الخرطوم، وذلك أثناء عملهم في تأمين مراكز الامتحانات.

و وثقت إحدى معلمات مدرسة معاذ بن جبل أساس بحي الشعبية بحري شمالي الخرطوم، اليوم السبت، صورة لاحد أفراد الشرطة الذين يقومون بحراسة المركز، وهو يهرع متطوعاً لحمل تلميذ أصيب بكسر في ساقه إلى قاعة الامتحان، في لفتة بارعة.

وكان التلميذ قد اصيب بمنزله خلال أيام الامتحانات وتم اسعافه، إلا أنه رغب ان يواصل امتحاناته رغم أنه لا يقوى على المشي.

وتكفل الشرطي بحمله على يديه عند دخوله وخروجه من قاعة الإمتحان، مجسداً بالفعل شعار الشرطة في خدمة الشعب، ولاقت المبادرة الإنسانية إشادة كبيرة من أسرة المدرسة.