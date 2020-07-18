الكاردينال يتهم رجال أعمال بالترويج لعلاقته مع زوجة البشير

الخرطوم: السوداني

نفى رئيس نادي الهلال أشرف سيد احمد (الكاردينال)، علاقته بزوجة الرئيس المخلوع، وداد بابكر.

واتهم الكاردينال – في حديثه لقناة الهلال – بعض رجال الأعمال بالترويج لهذه الكذبة، لافتاًوإلى أنها ناتجة عن الأحقاد والحسد ليس إلا، وأشار الكاردينال إلى أنه قابل زوجة البشير مرتين طيلة السنوات الماضية.

موضحاً أن المرة الأولى كانت عن طريق وزير الشباب والرياضة السابق أبو هريرة حسين.

وقال إن الوزير السابق اتصل به وطالبه بالحضور لمقابلة السيدة الأولى على حد وصفه وبالرغم من استفساره عن الأسباب، إلا أنه لم يعلم بها آنذاك.

وأبان الكاردينال أنه ذهب في الموعد المحدد وقابل وداد بابكر في حضور أبو هريرة وتحدثت معه عن إنشاء مستشفى سرطان الثدي، وقال إنه رحّب بالخطوة، وأعلن تكفله بتشييد الطابق الأول وقتها.

وواصل الكاردينال، ولفت أن المرة الثانية كانت بمنزل الرئيس السابق، حيث ذهب إلى الأخير من أجل تجنيس بعض اللاعبين ونجح في مسعاه رغم التعنت من الرئيس آنذاك، وعند خروجه تفاجأ بمطالبة وداد بمقابلته وبالفعل طَلَبَت منه آنذاك توفير بعض المواد الرمضانية لبعض المُحتاجين ووفرتها.