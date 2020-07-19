مياه الخرطوم تتوقّع شُحّاً في المياه بسبب (انحسار مُفاجئ) للنيل

الخرطوم: ابتهاج متوكل

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار انور السادات الحاج، في تصريحات صحفية اليوم (الاحد) إن محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وام كتي والشجر، خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، لافتاً إلى إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا، بحري القديمة، المقرن والمنارة، مبيناً أن ما نجم عن الانحسار ادى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة، موضحاً أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل، وأضاف: إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة، متوقعاً حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية، ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.