رئيسة القضاء ترفض طلبات لمراجعة الأحكام الصادرة في العهد السابق

الخرطوم : السوداني

نفت السلطة القضائية إنشاء مكتب برئاسة قاضي محكمة عليا لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالأحكام القضائية في عهد النظام السابق.

وكشفت أن رئيسة القضاء ظلت ترفض طلبات مراجعة المراجعة على أساس أن القانون لايحوي نصا يعالج انتهائية الأحكام.

واكدت القضائية في توضيح صحفي نقلته عنها (وكالة السودان للانباء) امس ، عدم إصدار رئيس القضاء ، نعمات عبد الله محمد خير، قراراً حول هذا الامر كما تناقلته وسائل اعلامية وقال التوضيح انه”ليس صحيحا البتة أن رئيس القضاء أنشأت مكتبا يعالج الأحكام بوجه يخالف القانون.” وأوضحت القضائية أن الخبر المتداول بهذا الشأن عار من الصحة وأكدت أن درجات التقاضي معلومة وكذلك انتهائية الأحكام لا سبيل لمعالجتها عن طريق إنشاء مكتب وبرئاسة قاضي محكمة عليا، ولا عن طريق تشكيل دائرة خماسية التشكيل.