اتجاه لتطبيق مشروع الزراعة الذكية عبر الاقمار الصناعية

الخرطوم : السوداني

أعلن اﻻتحاد العام لغرف الانتاج الزراعي والحيواني ، عن تطبيق مشروع الزراعة الذكية” بتطبيق برنامج “فيردي” باستخدام صور الأقمار الصناعية مما ينعكس إيجابا علي الإنتاج الزراعي.

ودعا الامين العام للغرفة د. مرتضى كمال في كلمة له امام المنتدى الزراعي امس الى أن تستمر الزراعة كعماد للاقتصاد الوطني ، مبينا أن المنتدي يأتي للمساهمة في إطار دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير الزراعة من خلال الاستفادة من معلومات صور الأقمار الصناعية وتحليلها بتحديد المساحات والمحصولات الملائمة وتقديرات الإنتاج وكافة العمليات الفلاحية من حيث استخدامات الأسمدة والآفات الزراعية وتقديم الحلول العلمية للتعامل معها .