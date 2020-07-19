قيادي بالثورية : يجب الكف عن إضعاف المنظومة الأمنية بدواعي اصلاحها

الخرطوم : السوداني

قال رئيس مؤتمر البجا المعارض للنظام السابق والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية ، اسامه سعيد ، إن تعيين ولاة الولايات المدنيين يجب أن يخضع لمشاورات واسعة ، مع كل شركاء الثورة وفي مقدمتهم الجبهه الثورية.

وطالب سعيد في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) بالكف عن زعزعة وإضعاف المنظمومة الأمنية بدواعي إصلاحها.

ودعا قيادة الدولة أن تقف على مسافة متساوية من كل المكونات الأهليه في شرق السودان.

وأكد أن اتفاق السلام القادم يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شامله لاتستثني أحدا.