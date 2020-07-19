السيادي يبحث زيادة مرتبات أساتذة الجامعات وإسكان الطلاب

الخرطوم: السوداني

بحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون اليوم الأحد، العقبات التي تواجه زيادة مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية، وجامعة أم درمان الأهلية، وأوضحت صغيرون في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء تناول مشكلة السكن الجامعي وقضية الفجوة الإسكانية الكبيرة لطلاب الجامعات وكيفية تغطيتها بالمباني التي تمت مصادرتها لتغطية العجز في السكن، مشيرة الى أن هنالك (40) ألف طالب وطالبة يسكنون في منازل مؤجرة، وقالت إن اللقاء تطرق الى قضية التعليم الإلكتروني والصعوبات التي تواجهه، مشيرة الى أن عدداً من الجامعات منذ فترة ظلت تمارس التعليم الإلكتروني، ونوهت إلى حرية الجامعات في اختيار التعليم الإلكتروني.