هلال الأبيض ينادي بعدالة المنافسة

قال نائب رئيس نادي الهلال الأبيض، مجاهد عباس معلقا على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز: لقد

ظللنا نتابع ما يدور حول استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي ومع تأكيد احترامنا اللامحدود للاتحاد السوداني لكرة القدم الذي نستظل بمظلته وللجنة المسابقات التي تدير النشاط، وأضاف نائب الرئيس، ظل الهلال الأبيض على مدار تاريخه التقليد يحترم قرارات المؤسسة التي ينتمي إليها ويسعى للاجتهاد والكسب داخل الملعب، ولا يخالجنا أدنى شك بأن ذلك ديدن العمل في إدارة المنافسة، وعليه، واحقاقا للحق وعدالة بطولة الدوري الممتاز نعشم ان يتم انصاف الاندية التي اجتهدت وحققت نتائج طيبة وايجابية من خلال المنافسة التي قطعت ثلثي المشوار قبل التوقف بأمر جائحة كورونا، حيث ان العديد من هذه الاندية صرفت اموالا ومجهودات كبيرة، ولايمكن أن تلعب (من الصفر)، ونؤكد بانه من العدالة ان يتم تجميع جميع الاندية بولاية الخرطوم، وتلعب الاندية من حيث توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا وكل ناد بما لديه من نقاط تحصل عليها من خلال المنافسة وولاية الخرطوم لها القدرة الكافية لاستضافة جميع الاندية. وختم مجاهد عباس تصريحه بالقول: نتمني أن تراعي لجنة المسابقات هذه الجزئية المهمة وان هذا الحل يعتبر عادلا لجميع الأندية، ونحن نؤمن عليه ونحترم اي قرار يصدر من لجنة المسابقات أو اتحاد كرة القدم السوداني.. فقط نذكر بأن الهلال الأبيض أنفق الكثير من المال والجهد لتحصيل (48) نقطة وضعته على مشارف بلوغ طموح قاعدته العريضة بالعودة إلى التمثيل الخارجي الموسم القادم.