إعلان إعلان نتيجة امتحانات شهادة أساس الجزيرة بنسبة نجاح 69% 69.2٪

الخرطوم: السوداني

اعتمد والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم الأحد، نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية للعام 2020م بنسبة نجاح 69.2%.

وهنأ الوالي، الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم خاصة الأمهات وقطاعات المعلمين وإدارات التعليم بالولاية، وأكد صبير التزام حكومة الولاية وتجسيدها لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتوجيهات رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها حكومة الولاية في توفير الإجلاس والكتاب المدرسي وتأهيل وصيانة المدارس وجهود وزارة التربية في الورش والسمنارات، موضحاً أن النتيجة مؤشر لمعالجة وسد النواقص وتعزيز الإيجابيات، ممتدحاً جهود القوات النظامية في تأمين الإمتحانات.

من جانبه، أرجع مدير عام وزارة التربية والتعليم عمر السنوسي، النجاح الذي حققته الوزارة لدعم ومساندة الوالي وةستجابته الفورية لكل متطلبات وزارة التربية والتعليم ومضاعفته لميزانية إعاشة المصححين بأكثر من 100%، مؤكداً أن النتيجة حقيقية عكست واقع التعليم دون تأثير سياسي أو جهوي أو قبلي أو جغرافي.

وأعلن مدير الامتحانات بالولاية عبد المنعم سعيد بشير الخير، أن عدد الممتحين 81.521 طالباً وطالبة، نجح منهم 56.118 طالباً وطالبة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الطالبة فاطمة الشيخ محمد الإمام من مدرسة المجلس الأفريقي بود مدني وسط قد أحرزت المرتبة الأولى بمجموع 279.5، وجاءت محلية جنوب الجزيرة في مقدمة محليات الولاية بنسبة نجاح 75.7%، تليها محلية القرشي بنسبة نجاح 75%، وتذيلت المحليات، المناقل بنسبة نجاح 61.5%.