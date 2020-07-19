حمدوك يتسلم مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو

الخرطوم: السوداني

تسلم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مذكرة أسر شهداء ١٩ يوليو ١٩٧١م.

وأوضحت عضو وفد أسر الشهداء، هند هاشم العطا، أنه تم تسليم مذكرة لرئيس الوزراء تضمّنت مطالب أسر شهداء ١٩ يوليو ١٩٧١، تتمثل في البحث عن قبور الشهداء وفتح ملفات المحاكمات الصورية التي تمت بحقهم ورد اعتبار شهداء ١٩ يوليو، وأشارت هند إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد على المطالب المشروعة التي حوتها المذكرة والعمل على تحقيقها، وأكدت ثقة أسر شهداء ١٩ يوليو في رَدّ اعتبار شهدائهم، مُستندين في ذلك على إيمانهم العميق في قدرة الشعب السوداني، مُشيرةً إلى أنّ استشهاد المدنيين والعسكريين في ١٩ يوليو كان نتيجة لوحدة النضال الوطني الديمقراطي، مُعربةً عن أملها في أن تتوقّف جميع المجازر وحفظ الحق المُقدّس في الحياة الذي لا يتأتى إلا في ظل السلام والعدالة والديمقراطية.