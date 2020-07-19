لقاء بين “حميدتي” ونظارات البجا يبحث مسار الشرق بالمفاوضات

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الأحد, وفد عموديات المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والأحزاب السياسية بمنطقة البجا المعارضة لمسار شرق السودان برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك ناظر عموم الهدندوة.

ووصف تِرِك في تصريحات صحفية، اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة بالمثمر والمفيد، وقال إنه عبّر عن كل هموم وقضايا إنسان شرق السودان، مؤكداً دعم وفد العموديات لعملية السلام الجارية، مبيناً أنّ الوفد ليس ضد منبر جوبا الذي يَستضيف مفاوضات السلام ولكن للوفد وجهات نظر مُختلفة بشأن مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا باعتبار أن هذا المسار لم يتم الاتفاق عليه من قبل أهل المصلحة، وقال إن اللقاء أثمر عن تكوين لجنة لدراسة القضايا التي أثارها الوفد، معرباً عن أمله في أن يتحقق السلام ويسود السلم الاجتماعي بين المُكوِّنات الاجتماعية المختلفة بالبلاد.