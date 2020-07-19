اشتباكات بالأسلحة الثقيلة داخل الجنينة

الجنينة: محجوب حسون

وقعت اشتباكاتٌ عنيفةٌ داخل حاضرة ولاية غرب دارفور “الجنينة” بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بقاذفات الآربجي.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ(السوداني) من داخل الجنينة، فإنّ الوضع يُنذر بتطورات خطيرة، متوقعين خروج الأمور عن السيطرة الأمنية بسبب عدم تدخلها لحسم الاشباكات، وأشار الشهود إلى أن الاشتباكات تبدو قبلية، والتي شهدت بسببها مدينة الجنينة تفلتاً أمنياً متكرراً وخوفاً وهلعاً وسط المواطنين من تجدُّد الاشتباكات، مطالبين حكومة الولاية والمركز بالتدخل العاجل والسريع لحسم الاشتباكات.

وترجع أسباب الاشتباكات إلى ترسبات مشاكل قبلية قديمة بين العرب والمساليت.

وبحسب معلومات (السوداني) التي تُشير إلى وجود مجموعات مُتفلتة اتخذت لها موقعاً بجوار حي الجبل، وظلّت تُمارس عمليات النهب والسلب وتستخدم الأسلحة لتنفيذ جرائمها.