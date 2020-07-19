بالصور: معلم سوداني يراجع لتلاميذه دروسهم في العراء على بوابة مدرستهم بعد إغلاقها

الخرطوم: السوداني

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤثرة لمعلم سوداني يقوم بمراجعة دروس لتلاميذه المتحنيين لشهادة الأساس بالعاصمة السودانية الخرطوم، متخذاً البوابة الخارجية للمدرسة «سبورة» عقب اغلاقها من قبل السلطات الحكومية لتبعيتها لمنظمة محلولة.

وبحسب أولياء أمور تحدثوا لـ(السوداني) أن التلاميذ طلبوا من معلمهم الحضور لمراجعة المادة بمدرستهم زيد بن ثابت القرآنية، التابعة لمنظمة الشهيد إبراهيم شمس الدين، التي تم حلها واسترداد أصولها من قبل لجنة إزالة التمكين.

ونتيجة لعدم تمكنهم من الدخول إضطر المعلم لأداء دروسه في العراء، أمام بوابة المدرسة متخذها لوحة شرح، بينما ظل تلاميذه وقوفاً.

وناشد أولياء امور التلاميذ لجنة إزالة التمكين باعادة النظر تجاه هذه المدارس، بشكل يضمن استمراريتها كما كانت، حتى لايقع أعداد من أبنائهم ضحية لهذا القرار.