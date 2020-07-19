شاهد بالصور: شباب سودانيين على مواقع التواصل ينقذون حياة «مُسن مشرد» ويغيرون حياته بين عشية وضحاها

الخرطوم: محمد الطاهر

أنقذ شباب سودانيون، يوم أمس الأحد «مُسن مشرد»، بعد أن كاد يفقد حياته نتيجة للاهمال و نقص وسوء الغذاء، و النوم في العراء على الرمضاء وعدم النظافة، وذلك بمدينة أمدرمان، كُبرى مُدن العاصمة السودانية الخرطوم.

وهرع الشباب عقب مناشدة اطلقها أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، باسعافه إلى مستشفى أم درمان التعليمي وإجراء كامل الفحوصات الطبية له، بعد ان قاموا باستحمامه ونظافته واستبدال ملابسه، وإطعامه لتتغير حياته تماماً بين عشية وضحاها.

فيما تطوع أحدهم بالسكن معه في دارهم والتكفل برعايته والاعتناء به كوالد، رأى آخرون تسليمه لدار المسنين بعد أن قضى سنوات من عمره مشرداً، مجهول الهوية.