( الخرطوم) لـ( التجمع الاتحادي) والجزيرة لـ( الشيوعي) ومريم الصادق لـ(الصحة)

الخرطوم: السوداني

أبلغت مصادر رفيعة (السوداني) أن إعلان الولاة المدنيين تم ارجاؤه من الامس الى وقت يحدد لاحقا لخلافات نشبت حول اختيار ولاة الشرق وجنوب كردفان، مع وجود خلافات بين رئيس الوزراء وحزب الأمة القومي بشأن الولاة والتعديل الوزاري .

وأكدت المصادر أن الولاة سيتم اعلانهم جميعا للولايات ال( 18) على أن يتم اجراء تعديل في الولايات التي تشهد توترات أمنية فور توقيع اتفاقية السلام.

واشارت ذات المصادر إلى ان القيادي بالتجمع الاتحادي أيمن خالد بات أقوى المرشحين لتولي منصب والي ولاية الخرطوم، فيما ستؤول ولاية الجزيرة للحزب الشيوعي السوداني. وقدمت قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا الصحفي صالح عمار مرشحا من قبلها حيث يجد اختياره اعتراضات واسعة من قوى مجموعات مؤثرة بكسلا.

ورجحت ذات المصادر أن تؤول وزارة الصحة لحزب الأمة القومي وأن يتم إختيار د. مريم الصادق المهدي لشغل المنصب فيما أكدت ذات المصادر أيلولة وزارة الخارجية لحزب المؤتمر السوداني.

وكانا حزبا الأمة والمؤتمر السوداني قررا المشاركة في الحكومة والتراجع عن قرارهما السابق بعدم المشاركة في مؤسسات السلطة الانتقالية، فيما رجحت المصادر استمرار هبة في المالية.