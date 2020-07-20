(الاستئنافات) تؤيد إعدام المتورطين في مقتل معلم خشم القربة

الخرطوم: السوداني

أعلنت محكمة الاستئنافات تأييدها لقرار محكمة الموضوع الذي قضى بإعدام عناصر جهاز الأمن والمخابرات في مقتل معلم مدينة خشم القربة أحمد الخير (35) عامًا فيما تبقت معركة قانونية أخرى في المحكمة العليا للوصول إلى التنفيذ النهائي للحكم.

و أصدرت محكمة برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن حكمًا في 30 ديسمبر 2019 بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد (27) من منسوبي جهاز الأمن لإدانتهم بالقتل العمد حسب المادة (130) من القانون الجنائي.

وأدانت المحكمة التي أصدرت الحكم الأول من نوعه بعد سقوط نظام البشير ثلاثة من منسوبي جهاز الأمن بالسجن ثلاث سنوات في حين برأت سبعة، وأمر القاضي بإطلاق آخرين بحساب المدة التي قضوها في الحبس.

ويعد الحكم الذي قضى بإعدام عناصر جهاز الأمن سابقة هي الأولى من نوعها كونه قضى بإعدام منسوبين من جهاز الأمن الذي دائما ما فلت من العدالة في عهد المخلوع .

وكشف شقيق المعلم سعد الخير لـ”التغيير الالكترونية” عن أن محكمة الاستئنافات أصدرت قرارًا بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع بإعدام عناصر جهاز الأمن المدانين بقتل المعلم، متوقعا إحالة القرار إلى المحكمة العليا، مشيرا إلى أن قرار الاستئنافات خطوة نحو القصاص وتحقيق العدالة ومحاسبة من قتلوا شقيقه المعلم الشهيد أحمد الخير (35) عامًا .