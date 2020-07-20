ياسر العطا: ما يحدث في ليبيا مؤسف وتهديداته تمس كل دول الجوار

الخرطوم: وكالات

أكد عضو المجلس السيادي الفريق اول ياسر العطا، أن القوات المسلحة تقوم بكل الجهد من أجل حماية الحدود الليبية السودانية، حيث يأتي ذلك في ظل استنفار الأطراف كافة داخليا وإقليمياً على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت الليبية.

وأعتبر العطا لـ(العربية) أن ما يحدث في ليبيا مؤسف للغاية وتأثيراته وتداعياته وتهديداته على كل دول الجوار”، مشددا على أن القوات المسلحة والدعم السريع تقوم بأدوار كبيرة في حماية الحدود “السودانية الليبية” وترصد ما يهدد الأمن.

واكد ياسر أن هناك فصائل وميليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تُقاتل في ليبيا، معتبرا أن أحد أكبر مخاطر الاقتتال الليبي أن الأجانب والحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لن يكون لهم مأوى وقد يلجأون إلى السودان، موضحا أنه تم الاتفاق بين الطرف الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة حماية للحدود لكن القوات الليبية انسحبت نظرا للوضع الأمني، وبقيت القوات السودانية مستمرة في العمل على حماية الحدود.

وأكد العطا أن القوات السودانية من “جيش ودعم سريع” قادرة على حماية الحدود، وهناك كتائب في العمق جاهزة للتحرك في أي وقت نحو الحدود أيضاً، نافيا اعتبار حركات الكفاح المسلح المتواجدة في ليبيا مرتزقة وقال: لأنهم موجودون في ليبيا منذ عهد القذافي لتنفيذ هجمات على الداخل السوداني”.

وكشف ياسر أن المجلس السيادي حاول التوسط ولعب دور إيجابي بين رئيس حكومة السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لكنه لم يجد تجاوباً.