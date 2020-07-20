جلسة اليوم لحسم الجدل اجتماع النائب الأول والمسابقات يفضي إلى تكليف اللجنة بتقديم مقترح واحد لحل الأزمة

التقى اللواء حقوقي عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور حسن محمد عبد الله برقو عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المنتخبات – والدكتور حسن ابوجبل الأمين العام للاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد أحمد سليمان (حلفا)، ومعتز محمد لطيف (الشاعر)، برئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد، وتمت مناقشة استكمال الموسم الرياضي 2019/2020م، وفق قرار مجلس الإدارة الطارئ الذي اتخذه خلال وقت سابق، وتناول الاجتماع الآراء التي قدمت، وبعد التداول ستقوم اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد برئاسة الفاتح باني، بتقديم تصور متكامل من كافة الجوانب حول استكمال الموسم الرياضي..واضعين في الاعتبار أن اللجنة المنظمة للمسابقات بين الاندية، بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، ستتناول مع عضويتها عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، الآلية التنفيذية، لتأكيد أماكن وتواريخ الدور نصف النهائي، والنهائي لبطولتي؛ رابطة الاندية الافريقية ابطال الدوري، والبطولة الكونفدرالية، بالموسم الحالي 2019/2020م التي سبق وان تم اقتراحها في اجتماع اللجنة السابق بتاريخ 10 يونيو 2020م، وأيضاً ستناقش المقترح الخاص بتواريخ ومباريات مسابقتي الاندية الافريقية للموسم 2020/2021م.

يشار إلى أن جلسة اللواء عامر ولجنة المسابقات تمت بناء على المبادرة التي دفع بها الأول من اجل نزع فتيل الأزمة القائمة بين اللجنة ورئيس الاتحاد كمال شداد حول سبل استئناف بطولة الدوري.