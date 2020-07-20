قال إن تنظيم عزة الهلال سيخوض الانتخابات الكاردينال : لست ديكتاتوريا ولا يوجد لاعب سوداني يستحق 350 ألف دولار

دافع رئيس نادي الهلال، أشرف الكاردينال في حوار مع قناة النادي عن إدارته لفريق الكرة الأول وقال إن قرارات الشطب والتسجيل لا يتحملها وإنما المسؤول المباشر عنها الجهاز الفني

وشدد رئيس الأزرق على أنه ليس ديكتاتوريا، وجميع أعضاء مجلسه شركاء في اتخاذ القرارات الحاسمة في كل الفترات وأكد الكاردينال أن الحديث عن تعاقداته مع الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب بها تهويل، مشيرا إلى أن الأرقام عادية وناتجة عن الحراك والطموح الكبير الخاص به.

ولفت رئيس الأزرق إلى أن فترته في الهلال ناجحة تماما، قاطعا بأنه حقق نجاحات كبيرة وتمكن من تحقيق أعظم لقب خارجي للنادي بعد هزيمة المريخ في الإمارات، كما أن مسيرته في البطولات الخارجية إيجابية

ورفض الكاردينال التعليق عن الاستغناء على كباتن الهلال وقال ( الموضوع دا اقفلوا وانا ما عندي مشكلة معاهم).

وقال رئيس نادي الهلال إنه تكفل بالعملية التي أجراها لاعب النادي والمريخ السابق محمد عبد الرحمن، مشيرا إلى أن الفنيين طالبوه بالاستغناء عن اللاعب بعد أن فشل في تقديم الأفضل وتكرار إصاباته.

وأضاف الكاردينال أنه اتفق مع اللاعب بكري المدينة، وسلمه أمواله في حضور أسرته، وتم توقيع عقودات مبدئية معه وبالرغم من ذلك وقع اللاعب في المريخ، مشيرا إلى أنه تحدث وأكد ملاحقة المدينة في الفيفا الا أن بعض التدخلات حالات دون حدوث ذلك خاصة وأن بكري هو ابن الهلال وكابتن المنتخب حسب وصفه

وكشف الكاردينال حقائق جديدة حول قضايا النادي بالفيفا، وقال إن مدرب الهلال الكوكي ورطهم في صفقات ضاربة هو وأحد الشخصيات – رفض تسميتها – وقال إنه حذر المدرب التونسي الا انه لم يسمع وكانت النتيجة هي القضايا التي حدثت، واصفا إياها باللعبة الكبيرة التي تحتاج إلى انتباه خلال المستقبل.

واضاف الكاردينال انه لم يكن لديه خبرة كبيرة في التعاقدات، ولم يكن يعلم بأن هناك محكمة تدعي ( كأس) مشيراً إلى أنه تم اللجوء إليها مؤخرا من اجل حسم القضايا مثار الجدل وقال إن بعض القضايا غير منطقية مستدلا بقضية اللاعب امبوبو الذي لم يكمل عقده مع الأزرق وبالرغم من ذلك طالب ب(107) الف دولار، لافتا بأنه لن يندفع اي مقابل مالي غير مقتنع به.

وأزاح الكاردينال النقاب عن ملف إعادة تسجيل اللاعب أطهر الطاهر وقال انه جلس مع اللاعب ورحب بالتجديد وطلب فرصة الا انه تفاجأ بعد ذلك بحديث من قائد الأزرق بوي بأن اطهر يطالب ب( 350) الف دولار، واصفا ذلك بالمبلغ الضخم الذي لا يتناسب مع أي لاعب في السودان وقال انه نصح بوي بمعاودة الحديث مع اللاعب لإكمال الاتفاق وإنهاء الملف

وانتقد الكاردينال، المبلغ الذي طالب به أطهر وقال انه غير معقول ولا يمكن أن يدفعه لأن أسعار اللاعبين في السودان تتراوح ما بين الخمسة إلى عشرة ملايين جنيه، ملمحا إلى أن أطهر تعرض إلى خدعة من وكيل الأعمال الخاص به.

واوضح رئيس الهلال بأنه صرف مبلغ ٩ ملايين دولار خلال فترة الستة سنوات التي حكم فيها الهلال، مشيرا إلى أن من صرف مبلغ مثل هذا لا يحتاج إلى أموال وايجارات الدكاكين.

ووصف الكاردينال، مشواره في كل أعماله بأنه ناجح وقال انه وضع بصمته في جميع المؤسسات التي يعمل بها، لافتا إلى أن فترة الستة أعوام التي حكم فيها الهلال أثرت على أعماله الخاصة ولذلك آثر التفرغ إليها.

ورفض رئيس الهلال، الحديث عن حاكمية الاتحاد العام على الهلال وقال أن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أنه وفق النظام الأساسي الجديد حال أجازته فإن الاتحاد هو طرف ثالث ولا يسمح له بالتدخل.

وشدد الكاردينال على أن النظام الأساسي الجديد للنادي حصل على إجازة اللجنة القانونية بالاتحاد العام، لافتا إلى أنه ذاهب من الهلال وفقا لمزاجه الخاص قاطعا بأنه ومتى ما احتاجه الهلال سيجده في المقدمة

ونصح الكاردينال، المجموعات المتصارعة في حكم الهلال بأنها يجب أن تسعى من اجل لم الشمل، قاطعا بأن الأنسب للهلال هو تعيين لجنة تسيير حتى تتمكن من قيادة النادي لبر الأمان وتجيز النظام الأساسي الجديد

وفجر الكاردينال مفاجأة وقال إن تنظيم عزة الهلال الذي يقوده سيحكم الهلال خلال الانتخابات القادمة، مؤكدا بأنهم مسيطرون على ملف العضوية، ناصحا المجموعات الأخرى بالتفكير جليا قبل الدخول في الجمعية العمومية.