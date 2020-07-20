الأمة القومي يؤكد على شمولية المفاوضات وضرورة إرسال وفد رفيع إلى جوبا

الخرطوم: السوداني

أقر حزب الأمة القومي، بضرورة إرسال وفد رفيع المستوى إلى جوبا للقاء قيادة دولة جنوب السودان وقوى الكفاح المسلح، مؤكداً أهمية شمولية مفاوضات السلام من حيث الأطراف المشاركة والقضايا المطروحة.

واعلن الأمة في بيان له اليوم الاثنين، أنه عقد أول اجتماع له منذ بداية الإغلاق العام بسبب جائحة “كورونا” يوم “السبت” واستكمله أمس “الأحد”، وقدم فيه رئيس الحزب تنويراً عن الوضع السياسي الراهن، إلى جانب عدد من التقارير عن الأداء في فترة غياب المكتب السياسي، إضافةً لنشاط الحزب خلال الفترة السابقة، ودعا إلى الاستجابة للمطالب المرفوعة في الاعتصامات وتطويرها لورش عمل في مواقع الاعتصام حتى تنتج مرجعية متفقاً عليها للحلول، منتقداً العنف المفرط في مناطق الاعتصامات، وقال إن الاجتماع استعرض تطورات الأداء في الحكومة الانتقالية والترتيب لتعيين الولاة والإصلاحات المطلوبة من إجازة قانون الحكم المحلي وخلافه من الإصلاحات السياسية للقوى المؤيدة للحكومة لتسهم في الاتفاق على القضايا الكلية حتى ينسجم أداء الطاقم الحكومي بدلاً من تحميل الوزراء مسؤولية الإخفاق لوحدهم وتستمر عمليتا الإحلال والإبدال دون معالجة أسباب الخلل، وأمن الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاز العقد الاجتماعي الجديد عبر مصفوفة زمنية لا تتجاوز أغسطس المقبل ليكون مرجعية توافقية لكل القضايا، وتتحمّل كل الأطراف داخل السلطة وخارجها مسؤوليتها الوطنية لإكمال فترة الانتقال وتحقيق أهدافه المرسومة.

وقرر المكتب السياسي عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه موقفه من كل القضايا التي نوقشت في الاجتماع الممتد.