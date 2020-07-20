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القوات المصرية تنقذ “3” سودانيين من الموت تاهوا في الصحراء

أخبار السودان
By alsudani 1

الخرطوم: السوداني

أنقذت القوات المصرية “3” من السودانيين تاهوا في صحراء شمال السودان، وإنقاذهم من الموت عند الحدود السودانية المصرية، وأثنى عدد من أمراء وعمد ومشايخ القبائل السودانية على المجهودات التي بذلتها الحكومتان السودانية والمصرية لإنقاذ حياة أبنائهما بعد تعرضهم للعطش.

alsudani
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1 Comment
  1. nesredin says

    قصة السودانين الثلاثة شنو وتاهو كيف كانو مهربين ماشية ولا دهب ولا جايبين اباريق بلاستك من مصر ولا جواسيس بستطلعوا الصحراء السودانية ومناطق وجود الجيش كملوا الخبر عشان نكون في الصورة

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