القوات المصرية تنقذ “3” سودانيين من الموت تاهوا في الصحراء

الخرطوم: السوداني

أنقذت القوات المصرية “3” من السودانيين تاهوا في صحراء شمال السودان، وإنقاذهم من الموت عند الحدود السودانية المصرية، وأثنى عدد من أمراء وعمد ومشايخ القبائل السودانية على المجهودات التي بذلتها الحكومتان السودانية والمصرية لإنقاذ حياة أبنائهما بعد تعرضهم للعطش.