مسؤول بالري: خروج محطات مياه بالخرطوم من الخدمة مؤقتاً ليس بسبب سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الري والموارد المائية لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أنّ خروج بعض محطات المياه في الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة، وأضاف المصدر أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسي خلال شهر يوليو الجاري أعلى منها فى يونيو الماضي التي لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب، ودعا الإدارات المُختصة في وزارة الري والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادُل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب في المستقبل.