بالصورة: مطربة سودانية تحتفي بسيارة هدية من «مُعجب مغترب» تفوق قيمتها 10 مليار

الخرطوم: السوداني

احتفت المطربة السودانية “عائشة الجبل” اليوم الاثنين بسيارة نيسان باترول تفوق قيمتها الـ 10 مليار جنيه سوداني”بالقديم”. جاءتها هدية من معجب سوداني مغترب.

وأكدت المطربة “الجبل” اليوم ما تردد على الوسائط عن تسلمها سيارة مهداة من أحد معجبيها، حيث نشرت على حسابها الرسمي صورة لها بجانب ذبيحة وقالت إنها “كرامة وسلامة”.

وكانت عائشة قد ألمحت لبلد المغترب المعجب أثناء تقديمها لأغنية بثتها في مقطع وهي تقود سيارتها يقول مطلعها “النيسان باترول حقيقية و يسلموا ناس السعودية”، في إشارة للشخص الذي أرسل لها السيارة الهدية.

وتمنت الفنانة المثيرة للجدل “عائشة الجبل” الحصول على سيارة أخرى بقولها (عقبال أختها).