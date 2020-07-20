حمدوك يُوجِّه السفراء برعاية شؤون الجاليات السودانية وضمان كرامتهم

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، السفراء الجُدد المُغادرين إلى 12 دولة حول العالم، برعاية شؤون الجاليات السودانية وضمان كرامة السودانيين.

كما بعث بتوجيهات للسفراء وفق تغريدة له على “تويتر” مساء الاثنين, للالتزام بإيجاد حلول لمشاكلهم، واستعادة اسم السودان ومكانته وسط دول العالم مُستلهمين عظمة الثورة المجيدة، وأضاف: “اجتمعت اليوم بسفراء السودان المغادرين لتمثيل بلادنا في اثنتي عشرة دولة مختلفة حول العالم، ووجّهت بأنّ أهم أولويات تكليفهم هي رعاية شؤون الجاليات السودانية وضمان كرامة السودانيين”.