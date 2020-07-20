حركة (مناوي): إحراز تقدم في ملف الترتيبات الأمنية مع الحكومة

الخرطوم: السوداني

أعلنت حركة جيش تحرير السودان (مناوي)، عن إحراز تقدم في التفاوض مع وفد الحكومة بشأن ملف الترتيبات الأمنية.

وقال مساعد رئيس الحركة، مقرر وفد الحركة للتفاوض نور الدائم طه في تصريح لـ(سونا)، إنّ جولة التفاوض الحالية بين الحركة ووفد الحكومة بشأن ملف الترتيبات الأمنية أحرز تقدماً كبيراً، وأوضح أن الطرفين اتفقا خلال جلسة اليوم على ضرورة بناء عقيدة عسكرية موحدة للقوات المسلحة السودانية، مشيراً إلى أن ذلك يفتح الباب لوحدة السودان واستقراره وبناء عملية سلام مستدام، وأكد نور الدائم أن السودان به اكثر من خمسة جيوش، كل له عقيدة قتالية مختلفة ودستور مختلف وثقافة مختلفة، مبيناً بأن الاتفاق على عقيدة موحدة سيساعد الأطراف السودانية في بناء جيش قومي موحد يمثل كل السودان والسودانيين، وقال نور الدائم إن حركة جيش تحرير السودان تتطلع للوصول إلى اتفاق قريب في ملف الترتيبات الأمنية، وتابع قائلاً: هناك تفاؤل بين الأطراف بإمكانية الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في دارفور والبلاد بصفة عامة خلال المفاوضات الجارية حالياً.